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Lounský park, kde vyvěrá minerální pramen Luna, prošel proměnou

Domácí
Parčík v Lounech, v němž vyvěrá minerální pramen Luna, prošel revitalizací, jejímž cílem bylo proměnit prostor v příjemné místo pro odpočinek. Lidé zde nově najdou zastřešený altán, lavičky, odpadkové koše i dřevěná lehátka a sítě. Práce trvaly několik měsíců, lounská radnice za ně zaplatila 10,6 milionu korun.
video: iDNES.tv
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