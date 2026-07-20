Lounský park, kde vyvěrá minerální pramen Luna, prošel proměnou
20. 7. 2026 7:08 Domácí
Parčík v Lounech, v němž vyvěrá minerální pramen Luna, prošel revitalizací, jejímž cílem bylo proměnit prostor v příjemné místo pro odpočinek. Lidé zde nově najdou zastřešený altán, lavičky, odpadkové koše i dřevěná lehátka a sítě. Práce trvaly několik měsíců, lounská radnice za ně zaplatila 10,6 milionu korun.
01:23
Rusové bombardovali Záporoží. Dva lidé zemřeli, mezi zraněnými jsou i děti
Zahraniční20. 7. 2026 8:06
00:37
Jižní Moravu zdevastovalo dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami
Domácí20. 7. 2026 5:14
02:56
Do malé zahrady s biopoolem se vešla i neviditelná trampolína či houpačka
Lifestyle20. 7. 2026 0:06
01:04
Rába-Steiger 250 je legendární těžký kloubový traktor vyráběný v Maďarsku
Technika20. 7. 2026 0:06
05:57
Francouzský přítel nemá o Vary absolutní zájem, přiznává herečka Hanka Vagnerová
Společnost20. 7. 2026 0:06
02:36
Před 100 lety zemřel masový vrah Felix Dzeržinskij
Technika20. 7. 2026 0:06
00:53
Fanoušci zaplavili New York. Před finále MS procházejí přísnými kontrolami
Sport19. 7. 2026 20:44
49:26
iDNES Lounge: Podvodníkům na internetu je jedno, jestli jste dělník nebo lékař
Domácí19. 7. 2026 18:58
00:59
Řemeslníci zaplnili semilskou Fabriku. Zachraňovaný areál chce být kulturní špičkou
Domácí19. 7. 2026 14:44
01:50
Legitimizujete diplomacii rukojmích, nařkl Hřib Okamuru. Ten se hájí českými zájmy
Domácí19. 7. 2026 14:44
01:07
V Letňanech by mohla být vládní čtvrť, řekl Babiš
Domácí19. 7. 2026 12:56
01:21
Prezident Pavel vystoupil v rámci Colours of Ostrava před plným sálem.
Domácí19. 7. 2026 9:00
01:06
Skleničky, jízdní kola i květináče. Re-use centrum dává věcem druhou šanci
Domácí19. 7. 2026 8:40
00:31
Ústecký fotbal má svoji limuzínu
Sport19. 7. 2026 8:00
Následující videa
00:37
Jižní Moravu zdevastovalo dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami
49:26
iDNES Lounge: Podvodníkům na internetu je jedno, jestli jste dělník nebo lékař
00:43
Jak vzniká legenda. Podívejte se na ruční kompletaci nože Rybička
00:59