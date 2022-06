VIDEO: Lovec dronů uloví do sítě menší protivníky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lovec dronů uloví do sítě menší protivníky

Bezpečně dokáže v hlídaném perimetru rozlišit mouchu, drobného ptáka, člověka, narušitelský dron i helikoptéru. Unikátní létající robot Eagl.One (orel) vybavený umělou inteligencí by v budoucnu mohl hlídat okolí věznic před těmi, kteří by pomocí dronů chtěli do chráněného areálu pašovat mobily, drogy či zbraně. Tyto obvykle malé komerční stroje umí tento lovec bezpečně odchytit do speciální vějířovité sítě, kterou má schovanou v kapsli ve spodní části své konstrukce. Na vývoji tohoto systému pracovali vedle soukromých subjektů také vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

video: iDNES.tv