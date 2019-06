VIDEO: Lucie se učí žít se vzácnou chorobou sklerodermie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lucie se učí žít se vzácnou chorobou sklerodermie

V šestnácti letech Lucie onemocněla sklerodermií. Lékaři dlouho nemohli přijít na to, co jí vlastně je. Dokonce si mysleli, že si vymýšlí a že jde o psychickou poruchu. Neprokrvovaly se jí prsty na rukou a nohou a měla omezenou hybnost kloubů. S nemocí žije už patnáct let, ale v současné době se po léčbě příznaky zmenšily. O svých potížích se nám svěřila v rozhovoru.

video: Ivo Helikar, Adam Kvita, iDNES.tv