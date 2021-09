VIDEO: Krpálek vystavuje medaili v Národním muzeu. Nevydržím dlouho nic nedělat, řekl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejsou to ani dva měsíce, co se Lukáš Krpálek zařadil mezi nejlepší judisty historie tohoto sportu. Přesně 30. července se v Tokiu jako první v historii stal dvojnásobným olympijským šampionem ve dvou nejtěžších váhových kategoriích. Svou zlatou medaili měl uloženou doma v trezoru. Dnes ji ale přivezl do Národního muzea v Praze, kde bude minimálně do 3. října.

