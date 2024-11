VIDEO: Lužické hory pokryl sníh Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lužické hory pokryl sníh

Se zpožděním jen dvou dní od pranostiky svatého Martina do Česka dorazilo husté sněžení. První milimetry sněhu se od rána snáší v Krkonoších, v Krušných horách nebo na Ještědu, ale zase rychle tají. Smíšené srážky padají i v části Prahy. Postupem dne by se podle meteorologa Štefana Handžáka mračna mohla přesunout od středních poloh i na jih Čech. Na Moravu ani do Slezska pravděpodobně nedorazí. Zítra se čeká oteplení.

video: Martin Marcilis