Lvice zabavená Vémolovi je k vidění v Liberci
15. 7. 2026 9:52 Domácí
Lvice Elsa, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Karlose Vémoly, se už prochází po venkovním výběhu liberecké zoologické zahrady. Zvířeti skončila povinná měsíční karanténa, při které se neprojevily příznaky žádného infekčního onemocnění.
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Lvice zabavená Vémolovi je k vidění v Liberci
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