Přátelství s Izraelem posílí, řekl Macinka. Zmocněnec má řešit i antisemitismus
20. 1. 2026 11:50 Domácí
„Pod současnou vládou bude pokračovat a sílit tradiční přátelství Česka s Izraelem,“ řekl ministr zahraničí Petr Macinka po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa’arem v Praze. „Obě země mají hodně společných postojů,“ řekl Macinka.
05:09
00:47
