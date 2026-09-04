Macinka jednal na životním prostředí o plnění programu
4. 9. 2026 13:00 Domácí
Vicepremiér a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v pátek dorazil na ministerstvo životního prostředí. S vedením úřadu jedná o jeho agendě, dalším směřování i planění vládních programových priorit. Macinka na ministerstvo dorazil jako předseda strany, která má resort ve své gesci.
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