Přilil benzín do ohně, dělá z nás rukojmí svého ega, tepe opozice Macinku
4. 2. 2026 19:56 Domácí
Do prezidenta Petra Pavla se ve Sněmovně ostře pustil šéf Motoristů, ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka. „Nebojuje za řád a klid, nejspíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti,“ kritizoval Macinka ve Sněmovně prezidenta Pavla v narážce na jeho komunistickou minulost. Po jeho následném vystoupení ve Sněmovně si vyslechl kritiku od Gabriely Svárovské (PIRÁTI), která mu mimo jiné vzkázala, aby interpretaci ústavního práva nechal právníkům, protože jeho výklady nejsou na místě a navíc k nim nemá dostatečnou erudici ani pravomoc. Ještě před zasedáním Sněmovny se svojí kritikou přišel také předseda ODS Martin Kupka.
