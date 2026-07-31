Macinka nechce vylučovat Španělsko ze Schengenu kvůli přívalu migrantů
31. 7. 2026 12:14 Domácí
Ministr zahraničí Macinka se vyjádřil k přílivu migrantů na území Španělska. Španělské úřady odhadují, že do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu přišlo za poslední den ze sousedního Maroka na 49 tisíc migrantů. Je to výrazně více, než činily dosavadní odhady.
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