Macinka by si přál, aby se bývalý zmocněnec Turek vrátil na porady vedení ministerstva
4. 9. 2026 14:38 Domácí
„To, že se řeší nějaká nehoda, je mi úplně ukradené ve vztahu k tomu, aby se účastnil porad vedení ministerstva,“ dodal šéf resortu zahraničí. Turek by se podle něj mohl zapojit už od příští porady. Turek následně uvedl, že očekával uzavření vyšetřování do 30 dnů.
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