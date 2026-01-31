Macinka s Turkem přivezli Zemanovi sladkosti z KFC
31. 1. 2026 11:42 Domácí
Ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka a poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek se v sobotu sešli s bývalým prezidentem Milošem Zemanem v jeho lánském sídle. Přivezli mu sladkou pochoutku churros z KFC. Přišli na zdvořilostní návštěvu, uvedli reportérovi iDNES.cz
03:24
Macinka nevyloučil schůzku s prezidentem
Domácí31. 1. 2026 14:12
00:28
Olympionička si našla netradičního sponzora. Bobistku živí OnlyFans
Společnost31. 1. 2026 13:00
01:38
Macinka s Turkem přivezli Zemanovi sladkosti z KFC
Domácí31. 1. 2026 11:42
02:28
Nehrajte hity z ciziny, ale české šlágry, vyzývaly noviny před 100 lety
Technika31. 1. 2026 0:06
01:13
Luxusní byt v Pařížské ulici za desítky milionů korun
Lifestyle31. 1. 2026 0:06
03:24
Od goril v Africe k urně na jevišti: Sáhla jsem si na dno, říká Stáňa Jachnická
Společnost30. 1. 2026 21:40
00:35
Připomeňte si nejslavnější roli Catherine O’Hara
Společnost30. 1. 2026 21:12
01:10
Hřib dojídal u mikrofonu. Padají z vás drobky, káral ho Babka
Domácí30. 1. 2026 19:40
00:38
Havana se topí v odpadcích, popeláři už nemají naftu
Zahraniční30. 1. 2026 17:26
01:56
Dobeš vychytal Nečase a spol., říká si o místo jedničky
Sport30. 1. 2026 17:02
01:24
V Antarktidě uvízla loď s cestujícími, cestu jí musel prorazit ledoborec
Zahraniční30. 1. 2026 16:00
01:25
Legendární Šelepce v Brně zbývají poslední dny, vnitřek už je vyklizený
Domácí30. 1. 2026 15:58
00:49
Německý komik se pokusil vyvěsit v Grónsku vlajku USA. Vzbudil pobouření
Zahraniční30. 1. 2026 15:58
01:13
Bude to zbytečná schůze, tu stojedničku nebudete mít, řekl poslancům Babiš
Domácí30. 1. 2026 15:34
00:46
Vášeň i po 42 letech vztahu. Goldie Hawnová prozradila recept na lásku
Společnost30. 1. 2026 14:28
00:54
Údržba Dukovan stojí miliardy
Domácí30. 1. 2026 14:08
01:31
Nevím, co má norování lišek společného se stavebním zákonem, divil se Bendl
Domácí30. 1. 2026 13:52
03:33