Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka
11. 1. 2026 13:18 Domácí
Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS řekl, že Filip Turek straně neškodí. Naopak podle jeho slov straně pomáhá. „Je důležitým elementem Motoristů,“ doplnil Macinka. Podle něj Motoristé trvají na tom, aby byl Turek ministrem životního prostředí. „Chystám mu dokonce kancelář,“ prohlásil.
02:49
Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka
Domácí11. 1. 2026 13:18
00:48
Průzkum: Motoristé by se do Sněmovny nedostali, ANO drtivě vede
Domácí11. 1. 2026 13:00
00:23
Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici
Domácí11. 1. 2026 12:32
01:00
Lešení z litomyšlského zámku je pryč
Domácí11. 1. 2026 11:42
00:49
Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně
Domácí11. 1. 2026 10:50
15:04
Babiš: Mám chřipku a komentovat výroky druhých nebudu
Domácí11. 1. 2026 10:28
00:48
Konec dojíždění. Liberec získá špičkovou kliniku
Domácí11. 1. 2026 8:28
01:04
Hasiči začínají vyprošťovat zraněného muže z jeskyně
Krimi11. 1. 2026 8:02
01:13
Kněz „zpívá“ japonsky českou hymnu
Sport11. 1. 2026 7:12
02:50
Máme koordinátorku intimity, ale já jsem slušný a zodpovědný, říká Vladimír Polívka
Společnost11. 1. 2026 0:06
05:05
Na co zírá mašinfíra: S Bardotkou z Kutné Hory až ke Sluneční zátoce za 5 minut
Technika11. 1. 2026 0:06
01:55:46
Na co zírá mašinfíra: S Bardotkou z Kutné Hory až ke Sluneční zátoce
Technika11. 1. 2026 0:06
01:32
Hasiči se museli ke zraněnému v podzemí plazit
Domácí10. 1. 2026 21:26
00:32
Driftující policisté půjdou na kobereček
Domácí10. 1. 2026 20:14
01:00
Keňský holič používá místo nůžek nabroušenou lopatu
Zahraniční10. 1. 2026 20:06
00:55
V Orlických horách jsou sněhové podmínky ideální
Domácí10. 1. 2026 18:04
00:57