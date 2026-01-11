Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka

Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS řekl, že Filip Turek straně neškodí. Naopak podle jeho slov straně pomáhá. „Je důležitým elementem Motoristů,“ doplnil Macinka. Podle něj Motoristé trvají na tom, aby byl Turek ministrem životního prostředí. „Chystám mu dokonce kancelář,“ prohlásil.
video: CNN Prima News
