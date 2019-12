VIDEO: Mádl a Hádek půjčují drony. Trailer k filmu Modelář Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mádl a Hádek půjčují drony. Trailer k filmu Modelář

Začátkem února přijde do kin film Modelář. Vypráví příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.

