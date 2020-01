VIDEO: Madonu v chrámu ošetří restaurátoři, poprvé od války Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Madonu v chrámu ošetří restaurátoři, poprvé od války

Bude to vrchol restaurátorských prací. Zanedlouho dorazí do katedrály svatého Bartoloměje, která se téměř rok a půl kompletně opravuje, odborníci a vezmou si do péče Plzeňskou madonu. Socha Panny Marie s dítětem stojí ve výklenku hlavního oltáře a patří k vůbec nejcennějším gotickým dílům v České republice.

video: iDNES.tv