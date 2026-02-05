Gevorg Avetisjan už potřetí vyhrál krajské kolo soutěže Podnikatel roku
5. 2. 2026 8:32 Domácí
Vítězství v soutěži EY Podnikatel roku si po letech zopakoval majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan. Stal se tak v pořadí patnáctým vítězem regionálního kola soutěže v Moravskoslezském kraji, přičemž on sám získal prvenství už třikrát.
00:49
Policie hledá svědka incidentu v Horních Počernicích
Krimi5. 2. 2026 9:44
00:40
Andělskou tvář Meloniové zamazali barvou. Církev zasáhla v římské bazilice
Zahraniční5. 2. 2026 8:34
00:48
Gevorg Avetisjan už potřetí vyhrál krajské kolo soutěže Podnikatel roku
Domácí5. 2. 2026 8:32
01:18
„Teletubbies“ mezi krami. Moskva má novou atrakci
Zahraniční5. 2. 2026 8:26
03:22
Co umí fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
01:17
Vyzkoušeli jsme fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
01:46
Maria opustila manželka a nechala mu tři děti. Aby toho nebylo málo, ocitl se v dluzích
01:38
Alina v průběhu Výměny zjistila, že je těhotná.
01:14
Vláda ustála hlasování o nedůvěře, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomohl
Domácí4. 2. 2026 20:34
02:37
Přilil benzín do ohně, dělá z nás rukojmí svého ega, tepe opozice Macinku
Domácí4. 2. 2026 19:56
00:30
U ruského Tambova hoří železniční cisterny s benzinem
Zahraniční4. 2. 2026 19:32
01:46
Pochod a mše definitivně uzavřely hornictví na Ostravsku
Domácí4. 2. 2026 18:26
01:00
Strážníci řešili zmatenou ženu, vedle seděla hledaná dívka
Krimi4. 2. 2026 17:20
00:36
V Čebíně na Brněnsku natočili vlka
Domácí4. 2. 2026 16:32
00:23