Majitelé upravených aut se v noci sjeli do Plzně

Desítky policistů byly od sobotního odpoledne připravení zajišťovat dodržování zákonů na ohlášeném srazu majitelů rychlých a tuningem upravených aut v Plzni. Jenže tahle auta se místo do Plzně vydala v sobotu odpoledne na opačný konec Čech, do Trutnova. To neodradilo asi 45 majitelů upravených aut z Plzeňska, aby se přesto v Plzni potkali. Jejich soukromá akce ale připomínala hru kočky s myší. Auta se v průběhu večera přesouvala mezi parkovišti u plzeňských obchodních center, nakonec se všechna auta sjela v černické nákupní zóně vedle dálnice D5.

