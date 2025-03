VIDEO: Malá obec koupila zchátralý zámek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Není to úplně obvyklé, většinou je postup opačný. Ne tak v Košeticích na Pelhřimovsku. Vedení obce se 750 obyvateli oslovilo italského investora a odkoupilo od něj místní zámek i s parkem a velkostatkem. Do obchodu vložilo úspory z minulých let. Nyní bude hledat možnosti, jak chátrající areál oživit.

