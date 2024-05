VIDEO: Vzteklý křeček v Brně zaměstnal strážníky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vzteklý křeček v Brně zaměstnal strážníky

Městská policie v Brně zachránila malého křečka polního, který vběhl na soukromý pozemek a spadl do zapuštěného bazénu. Naštěstí v něm ještě nebyla voda. Strážník si vzal z vozidla odchytovou síť a hlodavce do ní co nejšetrněji chytil.

video: Fb/@Městská policie Brno