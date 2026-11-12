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Malý princ teď žije ve Žďáře, návštěvníkům výstavy umožní návrat do dětství

Domácí
Sešeřelou místností se nese zpěv ptáků, po stěnách tančí stíny. Za svitu měsíce se lze projít lesem, kde už čeká pohodlný stan a poslech pohádkových příběhů. Návštěvníci výstavy Malý princ, která obsadila přízemí bývalého městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, se tam dostanou doslova do jiného světa.
video: iDNES.tv
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