Mám problém s normalizací hulvátství,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib
22. 10. 2026 12:08 Domácí
„Mám problém s normalizací hulvátství,“ řekl ve Sněmovně šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Korunu normalizaci hulvátství nasadil docent Ševčík,“ prohlásil šéf Pirátů. Navrhl přednostně projednat nový bod „Líbí se vám hulvátství docenta Ševčíka ve Sněmovně?“
03:00
Mám problém s normalizací hulvátství,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib
Domácí22. 10. 2026 12:08
00:50
V Broumově v Olivětíně hořelo v bytovém domě
Domácí22. 10. 2026 11:54
00:44
Bývala věřící mormonka se chlubí obřím poprsím
Lifestyle22. 10. 2026 11:46
02:42
Vítězkou Pure Model 2026 je Klára Kaločová: Brány do světa modelingu jsou otevřené
Společnost22. 10. 2026 11:36
01:45
Trump přičítá narušení shromáždění v Jižní Karolíně „placeným demonstrantům“
Zahraniční22. 10. 2026 11:26
00:29
Kanaďanka se v Praze cítí jako doma
Lifestyle22. 10. 2026 11:26
01:51
Nový falešný radar z Pardubic zmate protivníka a ochrání ty drahé skutečné
Technika22. 10. 2026 11:22
01:29
Řidič ujížděl v protisměru a bez světel, zastavily ho až výstřely a PIT manévr
Krimi22. 10. 2026 10:38
00:35
Vezměte si menopauzu,“ volal Ševčík. Musíme to řešit, míní Šebelová
Domácí22. 10. 2026 10:14
01:56
Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění
Domácí22. 10. 2026 10:10
00:33
Za vodopády Bavorského lesa. U Bodenmais čekají divoké kaskády i lesní stezky
Zahraniční22. 10. 2026 10:02
35:43
Alzheimer se plíží i 20 let, nové léky jsou revolucí, říká neurolog Hort
Rozstřel22. 10. 2026 10:00
00:52
Witkoff vzdal hold Putinovi za jeho humanitární cítění
Zahraniční22. 10. 2026 9:22
00:33
Tajemná Melissani. Řecká jeskyně nymf, kde slunce rozzáří podzemní jezero
Zahraniční22. 10. 2026 8:58
04:11
Číňan, který umí překvapit. BYD Sealion 5 nás bavil
Domácí22. 10. 2026 8:30
01:53
Dotočeno! Nová pohádka Líné království dorazí do kin v březnu
Domácí22. 10. 2026 8:28
01:35
Kyjevská obloha se rozzářila při nočních ruských útocích, které zranily 15 lidí
Zahraniční22. 10. 2026 7:34
01:00
Po roce a půl v zajetí konečně na svobodě. Rakušanku a Švýcarku drželi v Nigeru
Zahraniční22. 10. 2026 7:24
00:36
Lovosice odstranily zábrany u výlepových ploch. Firmu však ženou k soudu
Domácí22. 10. 2026 7:08
00:15