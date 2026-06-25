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Manévry a evakuace na úřadu práce v Praze 4. Policie prověřuje nahlášení bomby

Domácí
Na úřadu práce v Novodvorské ulici v Praze 4 Lhotce zasahuje policie a probíhá zde evakuace. Pobočce nahlásil anonym hrozbu bombou. Situaci prověřuje také přivolaný pyrotechnik, na místě jsou i hasiči.
video: iDNES.tv
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