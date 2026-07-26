Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Manželé oživili nádražní restauraci v Ústí nad Labem

Domácí | Zprávy z dráhy
Přesně po roce se do prostor bývalé nádražní restaurace na západním nádraží v Ústí nad Labem znovu vrátil život. Podnik, jehož historie sahá přibližně do roku 1858, loni po 167 letech ukončil provoz. Nyní se sem ale nastěhoval nový nájemce, který zde otevřel pivnici Pendolíno Západ. Za vším stojí manželé Andrea a Petr Nedvědovi.
video: Ondřej Bičiště, Mafra
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:35

Francie vůbec poprvé hasí požáry obřím Airbusem
Zahraniční
26. 7. 2026 11:06
02:24

Statisícové evakuace, stovky zrušených letů. Čínu zasáhl nejsilnější tajfun roku
Zahraniční
26. 7. 2026 9:58
01:28

Rusko verbuje desítky tisíc severokorejských vojáků, varuje Zelenskyj
Zahraniční
26. 7. 2026 9:44
01:28

Počasí hraje proti hasičům. U Bordeaux evakuují dalších 55 tisíc lidí
Zahraniční
26. 7. 2026 9:04
01:29

Po útoku na LGBT pochod v Berlíně policie zná podezřelého. Má vazby na islamisty
Zahraniční
26. 7. 2026 8:58
00:33

Na Klatovsku hořel les. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci
Krimi
26. 7. 2026 8:56
01:24

Manželé oživili nádražní restauraci v Ústí nad Labem
Domácí
26. 7. 2026 8:26
00:46

Invalidovi pomohl na křižovatce Spider-Man
Zahraniční
26. 7. 2026 6:30
01:46

Našly se trosky letadla Pan Am z roku 1952. Havárie změnila bezpečnost letectví
Zahraniční
26. 7. 2026 0:06
01:12

Na začátku byl pot a slzy. Dnes statek Darmyšl okouzluje stylem a pohodlím
Lifestyle
26. 7. 2026 0:06
02:52

Na co zírá mašinfíra: Motorovou mrkví po úpatí Českého lesa z Poběžovic do Bělé za 3 minuty
Technika
26. 7. 2026 0:06
20:42

Na co zírá mašinfíra: Motorovou mrkví podél hranic po úpatí Českého lesa
Technika
26. 7. 2026 0:06
02:39

Jaderná exploze i výbuch v módě. Od operace Crossroads uplynulo 80 let
Zahraniční
26. 7. 2026 0:06
03:40

SESTŘIH: Zbrojovka Brno - Sparta Praha 3:1
Sport
25. 7. 2026 23:40
02:39

SESTŘIH: Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 1:3
Sport
25. 7. 2026 20:20
03:32

SESTŘIH: Teplice - Bohemians 3:1
Sport
25. 7. 2026 20:20
01:51

SESTŘIH: Zlín - Baník Ostrava 0:1
Sport
25. 7. 2026 20:18
00:50

V Hrotovicích namísto staré sokolovny otevřeli moderní společenský dům
Domácí
25. 7. 2026 18:54
01:58

Malátný z Chinaski po koncertu: Bylo to, jako by s námi bubnoval Hroch
Společnost
25. 7. 2026 18:18
01:01

David Koller vzal do vrtulníku uznávaného producenta
Domácí
25. 7. 2026 17:16

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.