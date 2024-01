VIDEO: Manželé se přou s autodromem kvůli hluku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Manželé se přou s autodromem kvůli hluku

Už šest let se manželé Naďa a Jiří Huličkovi soudí s Autodromem Most kvůli nadměrnému hluku z okruhu, u něhož bydlí. Upozorňují, že nejsou dodržovány hlukové limity a chtějí dosáhnout omezení hluku. Odvolací krajský soud je vyzval, aby se pokusili s majitelem závodiště dohodnout na kompromisu, který by definoval podmínky provozu.

video: iDNES.tv