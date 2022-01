VIDEO: Benda: Je třeba to dotáhnout až do konce, jednejme až do rána Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Myslel jsem, že to bude normální...“ uvedl po několikahodinovém jednání Poslanecké sněmovny před hlasováním o důvěře vlády poslanec Marek Benda. Navrhl proto, aby sněmovna jednala až do úplného konce, což může být nejen po půlnoci, ale i do brzkých ranních hodin.

video: PSP ČR