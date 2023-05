VIDEO: Jurečka: Polovinu sociálních dávek vyřídíme do dvou let digitálně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jurečka: Polovinu sociálních dávek vyřídíme do dvou let digitálně

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka má představu, že už do konce roku by lidé měli mít možnost o kteroukoli sociální dávku požádat online, i z domova, a na pobočky Úřadu práce by nemuseli chodit. Mělo by to také pomoci minimalizovat problémy při vyřizování dávek. Úřady práce čelí dlouhodobé kritice kvůli zpožďování jejich výplat.

video: iDNES.tv