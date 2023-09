VIDEO: Je třeba vyvažovat zájmy důchodců i státu, řekl Jurečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je třeba vyvažovat zájmy důchodců i státu, řekl Jurečka

Do předčasného důchodu by kvůli odkladu platnosti zákona se změnami penzí o měsíc mohlo odejít až 10 tisíc lidí. Příští rok by to mohlo stát vyjít až na 4 miliardy korun, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Podmínky pro předčasný důchod zpřísňuje důchodová novela. Kabinet počítal původně s tím, že by změny mohly platit od září. Účinné budou ale až od října.

video: CNN Prima News