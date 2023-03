VIDEO: Jurečka nechce dát do zákona zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jurečka nechce dát do zákona zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nechce prosadit do zákona zvýšení věku pro odchod do penze na 68 let. Podle něj je potřeba zohlednit délku života či dobu a náročnost práce. Jurečka to řekl po jednání se zástupci SPD na ministerstvu práce a sociálních věcí.

video: iDNES.cz