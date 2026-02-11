Přinášíte nelegální, nezákonný návrh, vyčetl Schillerové rozpočet Jurečka
11. 2. 2026 15:42 Domácí
Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun schvalují poslanci. V prvním čtení posuzují jen příjmy, výdaje a výši deficitu. „Návrh je v rozporu se zákonem,“ vytkl vládě šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. „Alena Schillerová rozjíždí rozpočtové rodeo. Porušuje zákon,“ prohlásil předseda ODS Martin Kupka. Opozice vyčítá vládě také škrt výdajů na obranu ve výši 21 miliard korun.
