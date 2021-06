VIDEO: Nejvyššího státního zástupce navrhnu do konce června, řekla Benešová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejvyššího státního zástupce navrhnu do konce června, řekla Benešová

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová navrhne vládě nového nejvyššího státního zástupce do konce června. Bude to někdo ze současných žalobců, řekla v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Bývalý ministr a europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že by se s výběrem mělo počkat na novou vládu.

