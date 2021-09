VIDEO: Marie Jílková natočila netradiční volební spot, v kterém ji zesměšňuje hejtman Jan Grolich Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mariel Jílková zveřejnila svůj nový volení spot, který pojala netradičně. Na Twitteru k videu napsala: „Před volbama se to volebními spoty jen hemží. Taky jsem jeden pěknej chtěla. S hejtmanem. No, trochu se to vymklo kontrole.“.

video: Twitter/@MarieJilkova