Šichtařová vysvětluje, proč složila poslanecký mandát
11. 3. 2026 16:54 Domácí
Poslankyně Markéta Šichtařová se ve středu vyjádřila ke svému konci ve Sněmovně. Podle svých slov složila mandát poslankyně za SPD proto, že dolní komora parlamentu je neefektivní. Vadilo jí například rozdělení do výborů a chování některých poslanců. „S politikou končím, budu se plně věnovat profesi ekonomky. Politika už není volbami opravitelná,“ prohlásila.
01:08
