Šichtařová navrhla zamítnutí nového zákona o digitální ekonomice
10. 3. 2026 21:00 Domácí
Návrh nového zákona o digitální ekonomice čelil návrhu na zamítnutí. V rozpravě to navrhla poslankyně Markéta Šichtařová. Zdůvodnila to tím, že zákon přináší výraznou hrozbu pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací. Šichtařová si dnes tímto vystoupením odbyla svoji premiéru u řečnického pultu a vystoupila poprvé od získání poslaneckého mandátu.
00:52