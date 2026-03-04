Baxa v trumpovské čepici podpořil návrh přidat 300 milionů korun živé kultuře
4. 3. 2026 19:22 Domácí
S kšiltovkou s heslem Make Art Great Again, tedy učiňte umění opět velkolepým, inspirovanou čepicí amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystoupil ve středu ve Sněmovně bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS. Chtěl tím podpořit své pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na letošní rok, jimiž chce přidat 300 milionů korun na podporu živé kultury.
