VIDEO: Za rozdělení společnosti mohou obchodníci se strachem, řekl Dvořák Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za rozdělení společnosti mohou obchodníci se strachem, řekl Dvořák

„No, protože jeden z důležitých mluvčích opozice se vyjadřuje způsobem, který je naprosto odpuzující, odporný, naprosto nepravdivý, a já musím říct, že tihle obchodníci se strachem prostě jsou viníci toho, proč je ta společnost tak rozdělená, proč je zkrátka tolik lidí vystrašených, mají strach, že kdoví, co se strašného stane. Už jsme těch hrozeb slyšeli tolik, že bude benzín za stovku, že nepřežijeme bez ruského plynu a že migranti nám zaberou chalupy a že nám budou přidělovat migranty do bytů. Tohle jsou všechno nesmysly, fámy, které ale bohužel strašně dobře fungují, protože se nedají s ničím porovnat, když se podíváte potom na realitu, tak zjistíte, že to tak není,“ řekl Martin Dvořák v pořadu Co na to ministr na otázku, proč se vládě nedaří zmírnit strach lidí z migračního paktu.

video: CNN Prima News