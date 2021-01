VIDEO: Jsme připraveni očkovat rychle. Jen nemáme vakcíny, řekl hejtman Kuba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsme připraveni očkovat rychle. Jen nemáme vakcíny, řekl hejtman Kuba

Firma Pfizer krátí kvůli nadměrné poptávce dodávky vakcíny do Evropy. Co to znamená pro plány krajů v Česku? Mají kapacity, vlastní kampaně i registry, ale namísto vakcín prázdné mrazáky. Co bude dál? Na to v pořadu 360° Pavlíny Wolfové odpovídai šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

video: CNN Prima News