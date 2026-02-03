Martin Kuba představil nové politické hnutí Naše Česko
3. 2. 2026 11:38 Domácí
Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny, bez ohledu na osobní inklinaci k liberalismu či konzervatismu.
00:39
Na opravený secesní most se nevešel chodník
Domácí3. 2. 2026 12:04
03:07
Martin Kuba představil nové politické hnutí Naše Česko
Domácí3. 2. 2026 11:38
00:43
Přes šikanu až k hvězdné kariéře, žena s hendikepem učí ženy líčit se
Společnost3. 2. 2026 10:52
00:32
Zpěvačka pobouřila svět nahým modelem na Grammy
Společnost3. 2. 2026 10:24
02:12
Ivana Tykač koupila torzo slavné vily v Praze
Domácí3. 2. 2026 10:06
03:40
Show narušila přátelství. Získá Sarah alespoň svého vysněného Bachelora?
Společnost3. 2. 2026 10:00
49:12
Soukromé školy nejsou podle prorektorek „druhá liga“. Rozhodne praxe a dovednosti
Domácí3. 2. 2026 10:00
00:29
Muž přiznal vinu za smrt dívky ve Višňové
Krimi3. 2. 2026 9:44
04:58
Není to tu autodrom pro Motoristy, řekl Kupka. ANO odmítá komunikovat s ODS
Domácí3. 2. 2026 9:36
00:19
Muzeum v Novém městě bude mít svoje toalety
Domácí3. 2. 2026 8:50
00:49
Cyklopruh odnikud nikam budí v Brně rozpaky
Domácí3. 2. 2026 5:18
01:13
Laďka Něrgešová sundala u Dědka paruku a divákům ukázala „helmičku“
Společnost3. 2. 2026 0:06
00:50