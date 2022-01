VIDEO: Kupka: Koridor na Ostravu zprůjezdníme do půlnoci aspoň po jedné koleji Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kupka: Koridor na Ostravu zprůjezdníme do půlnoci aspoň po jedné koleji

Ve stanici Prosenice na Přerovsku se v noci srazily dva nákladní vlaky. Tři vozy se dřevem a lokomotiva vykolejily na výhybce, nehoda poškodila také troleje. Nikdo nebyl zraněn. Srážka zastavila provoz vlaků na hlavní železničním tahu z Přerova do Ostravy. Ministr dopravy Martin Kupka pozdě odpoledne uvedl, že do půlnoci by se mělo podařilo zprůjezdnit koridor alespoň po jedné koleji.

video: ČTK