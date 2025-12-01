Kupka: Setrvání Jiřího Svobody ve funkci ohrožuje důvěru veřejnosti
1. 12. 2025 11:08 Domácí
Správní rada Správy železnic odvolala jejího generálního ředitele Jiřího Svobodu, oznámil ministr dopravy v demisi Martin Kupka. Policie prověřuje zakázky firmy, podle médií našla v domě šéfa SŽ asi 80 milionů korun v hotovosti.
01:38
Jihlavský dopravní podnik chystá novinky
Domácí1. 12. 2025 14:36
02:51
Michal Penk opět zpíval s Lucií
Domácí1. 12. 2025 14:22
00:49
Člen AfD na sjezdu mluvil a gestikuloval jako Hitler
Zahraniční1. 12. 2025 13:52
00:36
Jihočeská univerzita představila novou aulu
Domácí1. 12. 2025 13:28
03:58
Juchelka plánuje rozšířit okruh náročných profesí
Domácí1. 12. 2025 13:22
06:31
Největší šok i životní zklamání, prohlásil u soudu v kauze IKEM kardiolog Jan Pirk
Krimi1. 12. 2025 13:16
03:53
Schillerová řekla prezidentu Pavlovi o svých plánech s bojem proti práci načerno
Domácí1. 12. 2025 12:56
00:31
Vanessa Hudgensová se podruhé stala maminkou. Takto jí to slušelo během těhotenství
Lifestyle1. 12. 2025 12:54
01:12
Mladík vlezl lvici do výběhu. Návštěvu nepřežil
Zahraniční1. 12. 2025 12:52
01:28
V Mírově vraždil muž, který už má na svědomí jeden lidský život
Krimi1. 12. 2025 12:20
03:30
Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl na Hradě Havlíček
Domácí1. 12. 2025 12:08
00:32
Eva Decastelo zhubla v prsou. Pořád ale má co vystavovat
Lifestyle1. 12. 2025 11:24
01:02
Gruzínské úřady údajně použily proti demonstrantům chemickou zbraň
Zahraniční1. 12. 2025 11:10
00:15
Desítky aut na hromadě, řidiče zaskočila bouře
Zahraniční1. 12. 2025 11:08
00:32
Nový Hrádek nazdobil modřín za vánoční strom, má český rekord
Domácí1. 12. 2025 10:58
01:10
V Indonésii, Thajsku a na Srí Lance pokračují rozsáhlé práce po ničivých záplavách
Zahraniční1. 12. 2025 10:56
03:36