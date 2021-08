VIDEO: Šonka vs reportér Smlsal. Utkali se v letecké akrobacii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I když před dvěma lety tvrdil, že už nikdy nechce akrobatické létání zažít, sedl reportér Matěj Smlsal do kokpitu ještě jednou. Tentokrát k vicemistru světa v akrobatickém létání Martinu Šonkovi. Oba si nasadili hodinky, které umí měřit tepovou frekvenci, a utkali se v tom, koho let víc vystresuje. Výsledek není takový, jak by asi každý očekával.

video: Matěj Smlsal, Peter Antalík, iDNES.tv