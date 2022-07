VIDEO: Naděje pro 400 milionů mozků. Pomůže jim Martin Tolar? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Naděje pro 400 milionů mozků. Pomůže jim Martin Tolar?

Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou demence. Podle nejnovějších odhadů trpí postopnou ztrátou paměti asi 400 miliónů lidí. Lék, který by dokázal efektivně pomoci zatím chybí. Na jeho vývoji pracuje také tým českého neurologa Martina Tolara a jak se zdá, je už skutečně blízko. A co víc, princip léčby, který tým Martina Tolara objevil u Alzeimerovy choroby, funguje také na další neurodegenerativní onemocnění. Jejich lék aktuálně prochází 3. fází klinické studie. Když to všechno dobře dopadne měl být světu dostupný asi do roku 2025.

video: iDNES.tv