Podoba letošních maturitních zkoušek a to, kdy by se mohly vrátit děti do škol, řeší poslanci. Diskusi o maturitách si zákonodárci vynutili kvůli tomu, že o podobě maturit zcela rozdílně mluvili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. „Do čeho se premiér vloží, tam je bordel,“ řekl na adresu premiéra poslanec TOP 09 Dominik Feri.

