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McDonald’s ukázal, jak přísně sleduje kvalitu svých produktů. Vše hlídá digitálně

Domácí
McDonald’s ukázal, jak přísně sleduje kvalitu svých produktů. Kromě tradiční vizuální kontroly vše také sleduje digitálně, od teplot jednotlivých produktů až po polární látky v olejích. Změnit dobu expirace tak není možné.
video: iDNES.tv
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