VIDEO: Mechanická rukavice patří k chloubám ve sbírce Aleše Strmisky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mechanická rukavice patří k chloubám ve sbírce Aleše Strmisky

Aleš „Ali“ Strmiska už pět let vytváří cosplay převleky podle postav ze svých oblíbených počítačových her. Je v tom tak dobrý, že se svými cosplaykostýmy sbírá úspěchy na soutěžích po celém světě. Nyní se navíc již několik let výrobou takovýchto převleků společně se svou partnerkou Katarínou „Ketrin“ Petráškovou živí.

video: iDNES.tv