"Média nedáme," skandovali protestující na Malostranském náměstí
23. 10. 2026 14:48 Domácí
Vládní koalice prosadila, aby Sněmovna v pátek začala přednostně jednat o návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Na Malostranském náměstí v Praze poblíž Sněmovny proti tomu protestují občané.
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"Média nedáme," skandovali protestující na Malostranském náměstí
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