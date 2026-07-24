Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů

Domácí
Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily velkou kupu pro děti na vrcholu Černé hory a sněhové radovánky si užívají také dva medvědi ve výběhu u stezky v korunách stromů na úpatí Černé hory.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:26

Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů
Domácí
24. 7. 2026 14:42
48:10

Prodloužení: Matěj Blümel - celý záznam
Sport
24. 7. 2026 14:36
05:17

Kupka varuje před „loupeží století“ v souvislosti s plány vlády s letištěm
Domácí
24. 7. 2026 14:32
01:53

Táborníci se ztratili v lese, na pomoc jim vyrazila policie
Krimi
24. 7. 2026 14:24
00:35

Americké lovce dronů budou pohánět proudové motory od české PBS
Sport
24. 7. 2026 13:56
01:17

Loomerová vyzpovídala Zelenského. Promluvil o vztahu s Trumpem
Zahraniční
24. 7. 2026 12:34
00:33

Nad Glasgow létal drak z kultovního seriálu
Zahraniční
24. 7. 2026 12:12
00:22

Stovky ruských dětí dorazily na tábor v Severní Koreji
Zahraniční
24. 7. 2026 12:04
01:45

„Vzkaz všem množírnám.“ Za krutý chov psů na prodej dostala žena pět let vězení
Krimi
24. 7. 2026 11:50
02:15

Prezident přivítal finalistky Wimbledonu, pobavil kšiltovkou
Domácí
24. 7. 2026 11:30
01:52

První den Benátské. Koncert Müllera zhatil déšť
Domácí
24. 7. 2026 11:30
00:51

Takhle teď vypadá herečka Jennifer Love Hewittová z hororu Tajemství loňského léta
Společnost
24. 7. 2026 11:06
00:10

Závažný zločin v jabloneckém bytovém domě vyšetřuje policie jako vraždu
Krimi
24. 7. 2026 11:02
02:38

Soud osvobodil proruskou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu, její šéf dostal podmínku
Krimi
24. 7. 2026 10:46
01:25

Okamura při návštěvě Číny vystoupal na Velkou čínskou zeď. Je to div světa, řekl
Domácí
24. 7. 2026 10:18
00:16

Zoo a ochránci vrací do přírody kriticky ohroženého sysla
Domácí
24. 7. 2026 10:16
01:22

Kanada zrušila oslavu otevření mostu, který ji spojuje s USA
Zahraniční
24. 7. 2026 9:00
00:46

Letní filmová škola v Uherském Hradišti začíná, zaměří se na balkánské filmy
Domácí
24. 7. 2026 8:58
00:56

Před 115 lety svět znovu objevil Machu Picchu. Město Inků halí tajemství
Zahraniční
24. 7. 2026 8:30
00:52

V boji s požáry ve Francii pomohou vrtulníky z Česka a Slovenska
Zahraniční
24. 7. 2026 8:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.