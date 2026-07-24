Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů
24. 7. 2026 14:42 Domácí
Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily velkou kupu pro děti na vrcholu Černé hory a sněhové radovánky si užívají také dva medvědi ve výběhu u stezky v korunách stromů na úpatí Černé hory.
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Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů
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