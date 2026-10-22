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Vezměte si menopauzu,“ volal Ševčík. Musíme to řešit, míní Šebelová

Domácí
Slovy o menopauze častoval poslanec Miroslav Ševčík (SPD) svoji kolegyni Michaelu Šebelovou (STAN), která žádala o pauzu v jednání Sněmovny. Proti jeho výroku se nejen Šebelová následně ohradila. Výměna názorů, do níž se zapojil za použití sprostých slov i předseda Sněmovny Tomio Okamura, však vyvrcholila v hádku. Tou se bude zabývat Mandátový a imunitní výbor.
video: PSPČR
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