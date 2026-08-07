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Metalový Brutal Assault v pevnosti v Josefově má dětskou zónu i tábor

Domácí
Na metalovém festivalu Brutal Assault člověk děti opravdu nečeká. V areálu pevnosti v Josefově na Náchodsku je přitom část, kde se to malými návštěvníky jen hemží. Manželé Křížovi z Prahy tu během festivalu vedou dětský tábor a v jednom z ravelinů provozují dětskou zónu. Rodiče metalisté zde děti mohou nechat na pár hodin i celý den.
video: iDNES.tv
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