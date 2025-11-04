Střet člověka s vlakem metra zastavil část linky C
4. 11. 2025 12:02 Domácí
Střet muže s vlakem metra ve stanici Nádraží Holešovice zastavil provoz na lince C v úseku mezi stanicemi Ládví a Florenc. Muž svým zraněním na místě podlehl, podle policie šlo pravděpodobně o sebevraždu. Dopravní podnik nasadil v dotčeném úseku náhradní autobusovou dopravu XC.
07:53
Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky
Domácí4. 11. 2025 12:30
00:49
Si Ťin-pching vtipkoval s jihokorejským prezidentem
Zahraniční4. 11. 2025 12:24
01:02
Dárci těl pro výuku mediků mají památník na Ústředním hřbitově v Brně
Domácí4. 11. 2025 12:18
01:08
Střet člověka s vlakem metra zastavil část linky C
Domácí4. 11. 2025 12:02
01:47
Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka
Domácí4. 11. 2025 11:18
04:01
Grotesktní podzim života: Představení V parku oslavuje každodenní okamžiky
Společnost4. 11. 2025 11:16
00:49
Nejvíce sexy mužem světa je hvězda seriálu Bridgertonovi Jonathan Bailey
Společnost4. 11. 2025 10:54
01:53
Ukrajinská rozvědka ukázala výsadek v obklíčeném Pokrovsku
Zahraniční4. 11. 2025 10:54
01:24
Na přání fanoušků zpět v Praze
Společnost4. 11. 2025 10:38
01:03
Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink
Domácí4. 11. 2025 9:44
01:10
Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun
Společnost4. 11. 2025 8:58
01:58
V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí
Krimi4. 11. 2025 8:34
01:02
Spolupráce s USA nemá smysl, dokud podporují sionistický režim, řekl Chameneí
Zahraniční4. 11. 2025 8:14
01:47
Zemřel Kim Jong-nam. Byl formální hlavou KLDR, i když vládli jiní Kimové
Zahraniční4. 11. 2025 7:48
00:46
Moderní přístroje v Liberci usnadní léčbu rakoviny
Domácí4. 11. 2025 7:06
02:07