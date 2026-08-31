Radní změnili nejvíc diskutované názvy nových stanic metra
31. 8. 2026 16:26 Domácí
Pražští radní projednali názvy stanic budované linky D pražského metra. Na doporučení místopisné komise změnili stávající pracovní u dvou stanic. Místo stanice Bratří Synků bude stanice Nusle a místo Olbrachtovy pak Ryšánka.
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Radní změnili nejvíc diskutované názvy nových stanic metra
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